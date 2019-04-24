Главный педиатр: «Прививки в государственных больницах абсолютно бесплатны»

«Разговоры о том, что вакцины в частных клиниках более качественны из-за дороговизны, не более чем слухи. Частные клиники сами заинтересованы в распространении подобных слухов». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил главный педиатр, директор Института педиатрии Насиб Гулиев.

По его словам, ежегодно государство само покупает прививки и тратит на это миллионы манатов. Но несмотря на это, прививки в государственных медицинских учреждениях совершенно бесплатны.

«Государство приобретает вакцину у производителя миллионами доз и поэтому обходится намного дешевле. Частные клиники покупают вакцины у фармацевтических кампаний небольшими дозами, и им это обходится дороже. В свою очередь, родители думают, что раз вакцина дороже, то она качественнее», - сказал он.

Педиатр добавил, что вакцинация детей в Азербайджане добровольная. Но если родители отказываются прививать своих детей, то должны написать заявление и обосновать свой отказ.