Зеленский у власти, но сюрпризов не будет комментарий Гараня
У нового президента Украины Владимира Зеленского есть четкая позиция по конфликту с Россией, уверен профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.
Свой вывод украинский политолог обосновал haqqin.az следующим образом: «Зеленский уже заявил, что Крым именно аннексирован, а в Донбассе действуют российские войска. Пока, однако, сложно представить, что принципиально может измениться в конфликте с Россией.
С 2014 года в сознании украинцев произошли колоссальные перемены. Большинство за интеграцию в Евросоюз и вступлению в НАТО. И этот фактор общественных настроений будет ограничивать действия любого президента Украины. Какие-то значимые перемены в отношениях Киева с Москвой могут быть, только если Россия изменит агрессивную политику против Украины. В частности, если РФ выполнит Минские соглашения и выведет своих военных из Донбасса. Что касается Крыма, то Зеленский однозначно считает этот полуостров украинской землей».
Говоря о будущих шагах нового главы государства во внешней политике, Гарань просит учесть, что сфера полномочий президента по украинской конституции ограничена. Социально-экономическая сфера находится в ведении правительства, так что теперь многое будет зависеть от предстоящих парламентских выборов в Украине, которые должны состояться в октябре 2019 года, от того, как будет выглядеть парламентская коалиция.
Однако, по мнению эксперта, своей главной целью на сегодня Зеленский видит в досрочном проведении выборов в законодательный орган, которые он на нынешней волне поддержки населения намерен выиграть.
«Но сделать это в ближайшее время сложно с юридической точки зрения. В принципе, распустить парламент за короткий срок можно, если за это выступят все политические силы, но пока такой заинтересованности у других партий не заметно», - считает Гарань.
В то же время политолог убежден, что всё сказанное Зеленским на пресс-конференции после решающего голосования, совершенно не противоречит политике, которая до сих пор проводилась в отношении Донбасса и Крыма.
Конечно, могут быть изменения в риторике, стиле, отмечает Гарань, в частности, новоизбранный президент предлагает расширение нормандского формата, чтобы подключить к нему США и Великобританию. Но по базовым вопросам внешней политики у Зеленского позиция такая же, как у прежней власти. И что касается силового возвращения Донбасса, Зеленский, как и Порошенко, однозначно сторонник политико-дипломатического урегулирования. Оба понимают, что военное решение конфликта с Россией нереально. Вместе с тем, Украина выступает за продолжение антироссийских санкций Запада.
«В любом случае голосование за Зеленского не является голосованием за российский геополитический выбор. Население Украины уже не столь регионально поляризированно, как это было в 2004-м или 2010 году. Нынешние выборы показали, что прежней поляризации по регионам, когда одна часть электората выступает за условно проевропейского кандидата, другая - за пророссийского, уже нет. И такая консолидация объясняется агрессией в Донбассе и аннексией Крыма. Сегодня невозможно даже представить победу пророссийского кандидата», - подчеркивает профессор политологии.
Москва, по его мнению, конечно же, постарается воспользоваться неопытностью Зеленского, ведь пока никто не знает, какие персоны будут в его команде. Но произошедшие в политической системе Украины изменения, когда все решения президент должен провести через парламент, исключают возможности каких-то шагов, противоречащих национальным интересам страны.
«В Верховой Раде невозможно большинство какой-то одной партии. Неизбежно должна будет создана правительственная коалиция, и для того, чтобы назначить нового министра иностранных дел и нового министра обороны, требуется одобрение парламента», - напомнил Гарань.
Касаясь обещанной Зеленским борьбы с коррупцией, эксперт высказал предположение, что новый президент может инициировать жесткие антикоррупционные законопроекты.
«В этом плане в свое время президенту Грузии Михаилу Саакашвили было легко проводить антикоррупционную политику, так как у него было однопартийное правительство. А в Украине будет коалиционное правительство. Поэтому все решения придется осуществлять с учетом расстановки сил в парламенте. В условиях независимых судов невозможно через правоохранительные структуры принимать волевые решения даже в борьбе с коррупцией», - объяснил эксперт.
В своей речи, посвященной первым итогам голосования, Зеленский, обращаясь к постсоветскому пространству, призвал: «Посмотрите на нас - все возможно». Как полагает Гарань, он имел в виду, что «в современном мире административный ресурс уже не влияет на ход выборов».
«На голосовании 21 апреля все решил выбор народа. Главное, как голосуют люди, и в Украине это получилось», - с гордостью заявил украинский политолог.
Между тем Москва, по его мнению, попытается повлиять на парламентские выборы в сторону увеличения доли в парламенте пророссийских сил, но это уже невозможно.
Комментируя продолжение запрета на въезд Саакашвили в Украину, профессор Гарань отметил, что экс-президент Грузии сыграл далеко не положительную роль в украинской политике. Его действия втемную использовала Россия, целью которой было дестабилизировать ситуацию в Украине, чтобы невозможно было бы провести демократические выборы.
«Кремль ничего не добился, но это не значит, что агрессивная политика РФ прекратится. Прежняя политика будет использоваться и во время парламентских выборов», - не сомневается эксперт.
А вот что касается позиции Запада в связи с выбором нового президента, Гарань предполагает, что европейцы понимают неопытность Зеленского, «и поэтому будут просвещать его в вопросах большой политики».
«Евросоюз и США уже дали понять, - утверждает Гарань, - что Украина может рассчитывать на их поддержку. Запад будет стимулировать Зеленского на продолжение демократических реформ и предостерегать от каких-то антизападных стереотипов. Решимость Украины вступить в ЕС и НАТО зафиксирована в нашей Конституции страны. И никто из украинских политиков не станет убирать эту статью из Основного закона. По интеграции с ЕС у Украины есть домашнее задание – соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, а в отношении с НАТО Киев поставил цель получить свой план действий по членству в альянсе. Пока в направлении евроинтеграции главными являются эти задачи», - заключил политолог.