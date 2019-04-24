Отдел политики 01:43

У нового президента Украины Владимира Зеленского есть четкая позиция по конфликту с Россией, уверен профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. Свой вывод украинский политолог обосновал haqqin.az следующим образом: «Зеленский уже заявил, что Крым именно аннексирован, а в Донбассе действуют российские войска. Пока, однако, сложно представить, что принципиально может измениться в конфликте с Россией. С 2014 года в сознании украинцев произошли колоссальные перемены. Большинство за интеграцию в Евросоюз и вступлению в НАТО. И этот фактор общественных настроений будет ограничивать действия любого президента Украины. Какие-то значимые перемены в отношениях Киева с Москвой могут быть, только если Россия изменит агрессивную политику против Украины. В частности, если РФ выполнит Минские соглашения и выведет своих военных из Донбасса. Что касается Крыма, то Зеленский однозначно считает этот полуостров украинской землей».

Говоря о будущих шагах нового главы государства во внешней политике, Гарань просит учесть, что сфера полномочий президента по украинской конституции ограничена. Социально-экономическая сфера находится в ведении правительства, так что теперь многое будет зависеть от предстоящих парламентских выборов в Украине, которые должны состояться в октябре 2019 года, от того, как будет выглядеть парламентская коалиция. Однако, по мнению эксперта, своей главной целью на сегодня Зеленский видит в досрочном проведении выборов в законодательный орган, которые он на нынешней волне поддержки населения намерен выиграть. «Но сделать это в ближайшее время сложно с юридической точки зрения. В принципе, распустить парламент за короткий срок можно, если за это выступят все политические силы, но пока такой заинтересованности у других партий не заметно», - считает Гарань. В то же время политолог убежден, что всё сказанное Зеленским на пресс-конференции после решающего голосования, совершенно не противоречит политике, которая до сих пор проводилась в отношении Донбасса и Крыма. Конечно, могут быть изменения в риторике, стиле, отмечает Гарань, в частности, новоизбранный президент предлагает расширение нормандского формата, чтобы подключить к нему США и Великобританию. Но по базовым вопросам внешней политики у Зеленского позиция такая же, как у прежней власти. И что касается силового возвращения Донбасса, Зеленский, как и Порошенко, однозначно сторонник политико-дипломатического урегулирования. Оба понимают, что военное решение конфликта с Россией нереально. Вместе с тем, Украина выступает за продолжение антироссийских санкций Запада. «В любом случае голосование за Зеленского не является голосованием за российский геополитический выбор. Население Украины уже не столь регионально поляризированно, как это было в 2004-м или 2010 году. Нынешние выборы показали, что прежней поляризации по регионам, когда одна часть электората выступает за условно проевропейского кандидата, другая - за пророссийского, уже нет. И такая консолидация объясняется агрессией в Донбассе и аннексией Крыма. Сегодня невозможно даже представить победу пророссийского кандидата», - подчеркивает профессор политологии. Москва, по его мнению, конечно же, постарается воспользоваться неопытностью Зеленского, ведь пока никто не знает, какие персоны будут в его команде. Но произошедшие в политической системе Украины изменения, когда все решения президент должен провести через парламент, исключают возможности каких-то шагов, противоречащих национальным интересам страны.