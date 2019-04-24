Заур Расулзаде 02:10

Вашингтон продолжает усиливать давление на Тегеран, пытаясь вынудить иранские власти пойти на его условия. Администрация Трампа приняла решение с начала мая больше не выводить другие страны из-под действия своих санкций на закупку нефти у Ирана. «Это решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив иранский режим основного источника доходов. Решение было принято после внесения Корпуса стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций, что демонстрирует приверженность США уничтожению иранской террористической сети и изменению злонамеренного поведения иранского режима», - говорится в заявлении Белого дома.

Америка, однако, обещает не допустить дефицита нефти на мировом рынке. «США, Саудовская Аравия и ОАЭ наряду с нашими друзьями и союзниками привержены обеспечению мировых рынков нефтью в достаточном объеме, - сообщила пресс-секретарь президента Сара Сандерс. - Мы договорились предпринять своевременные действия, чтобы глобальный спрос на нефть был удовлетворен после того, как иранская нефть прекратит поступать на рынки». Между тем, по данным The Washington Post, Греция, Италия и Тайвань уже довели импорт иранской нефти до нуля, то же должны сделать Индия, Китай, Республика Корея, Турция и Япония, иначе Белый дом введет против них карательные меры. А госсекретарь США Майк Помпео заявил, что введение санкций США против Ирана позволило снизить его ежегодные доходы от продажи нефти более чем на 10 миллиардов долларов с прежнего уровня в 50 миллиардов долларов, уточнив, что «нефтяные деньги» составляли порядка 40% дохода иранского правительства и использовались для поддержки террористических организаций, дестабилизации ситуации в Йемене и развития собственной ракетной программы. Стойкой к американским запретам и ограничениям пока остается Турция. Анкара уже объявила об увеличении в прошлом году торгового оборота с Ираном с 10 до 30 миллиардов долларов, несмотря ни на какие санкции Вашингтона. Однако это не избавляет турецких бизнесменов от страха перед вторичными санкциями США.

В то же время у Тегерана есть возможность минимизировать потери от вторичных санкций в инвестициях и торговле, используя бартер и расчеты в национальных валютах. Анкара проводит платежи за иранский газ через главный турецкий банк Halkbank, Тегеран покупает на эти деньги турецкое золото, которое потом меняет на нужную иранцам валюту. У такой схемы платежей даже появилось собственное название – «газ за золото». Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг резкой критике решение США ввести запрет на импорт другими странами иранской нефти. «Указывая, у какой страны приобретать нефть вместо Ирана, США переходят границы дозволенного», - считает дипломат. Чавушоглу напомнил, что Анкара с самого начала однозначно выступала против таких санкций. «Мы заявляли о том, что считаем эти санкции ошибочными и не намерены присоединяться к ним. Мы против такого рода давления», - отметил глава внешнеполитического ведомства Турции, отметив, что ограничительные меры Вашингтона в первую очередь ударят по населению Ирана, а не по КСИР и другим организациям, объявленным Штатами террористическими.