На пороге потрясений: Вашингтон готовит новый удар по Ирану наш обзор
Вашингтон продолжает усиливать давление на Тегеран, пытаясь вынудить иранские власти пойти на его условия. Администрация Трампа приняла решение с начала мая больше не выводить другие страны из-под действия своих санкций на закупку нефти у Ирана.
«Это решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив иранский режим основного источника доходов. Решение было принято после внесения Корпуса стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций, что демонстрирует приверженность США уничтожению иранской террористической сети и изменению злонамеренного поведения иранского режима», - говорится в заявлении Белого дома.
Америка, однако, обещает не допустить дефицита нефти на мировом рынке. «США, Саудовская Аравия и ОАЭ наряду с нашими друзьями и союзниками привержены обеспечению мировых рынков нефтью в достаточном объеме, - сообщила пресс-секретарь президента Сара Сандерс. - Мы договорились предпринять своевременные действия, чтобы глобальный спрос на нефть был удовлетворен после того, как иранская нефть прекратит поступать на рынки».
Между тем, по данным The Washington Post, Греция, Италия и Тайвань уже довели импорт иранской нефти до нуля, то же должны сделать Индия, Китай, Республика Корея, Турция и Япония, иначе Белый дом введет против них карательные меры. А госсекретарь США Майк Помпео заявил, что введение санкций США против Ирана позволило снизить его ежегодные доходы от продажи нефти более чем на 10 миллиардов долларов с прежнего уровня в 50 миллиардов долларов, уточнив, что «нефтяные деньги» составляли порядка 40% дохода иранского правительства и использовались для поддержки террористических организаций, дестабилизации ситуации в Йемене и развития собственной ракетной программы.
Стойкой к американским запретам и ограничениям пока остается Турция. Анкара уже объявила об увеличении в прошлом году торгового оборота с Ираном с 10 до 30 миллиардов долларов, несмотря ни на какие санкции Вашингтона. Однако это не избавляет турецких бизнесменов от страха перед вторичными санкциями США.
В то же время у Тегерана есть возможность минимизировать потери от вторичных санкций в инвестициях и торговле, используя бартер и расчеты в национальных валютах. Анкара проводит платежи за иранский газ через главный турецкий банк Halkbank, Тегеран покупает на эти деньги турецкое золото, которое потом меняет на нужную иранцам валюту. У такой схемы платежей даже появилось собственное название – «газ за золото».
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг резкой критике решение США ввести запрет на импорт другими странами иранской нефти. «Указывая, у какой страны приобретать нефть вместо Ирана, США переходят границы дозволенного», - считает дипломат.
Чавушоглу напомнил, что Анкара с самого начала однозначно выступала против таких санкций. «Мы заявляли о том, что считаем эти санкции ошибочными и не намерены присоединяться к ним. Мы против такого рода давления», - отметил глава внешнеполитического ведомства Турции, отметив, что ограничительные меры Вашингтона в первую очередь ударят по населению Ирана, а не по КСИР и другим организациям, объявленным Штатами террористическими.
Кроме того, признал Чавушоглу, эти меры крайне опасны в плане обеспечения стабильности и безопасности в регионе, так как Турции и другим странам будет нелегко диверсифицировать источники поставок нефти.
«Для выполнения требований США необходимо переоборудование или закрытие перерабатывающих заводов, нужны серьезные затраты. А США выносят одностороннее решение и требуют от других стран платить за его выполнение», - заявил он.
А вот России, как пишет The Wall Street Journal, антииранские санкции помогли усилить свои позиции на мировом рынке энергоресурсов. Россия помогает Ирану справиться с санкционным давлением, скупая его нефть для внутреннего потребления в обмен на оборудование и продовольственные товары, а собственную нефть экспортирует в Европу, утверждает издание. К тому же, чтобы компенсировать выбывающие с рынка объемы иранской нефти, Москва нарастила добычу до исторического максимума и увеличила поставки нефти. По данным газеты, Москва уже смогла в разной степени компенсировать поставки иранских энергоресурсов в Турцию, Китай и Южную Корею.
По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Михаила Беляева, представленного им haqqin.az, США своими жесткими мерами пытаются воздействовать на Иран, чтобы лишить его рынка сбыта в расчете, что народ восстанет против режима мулл.
«США, по сути, предупредили Китай и Турцию, что если они продолжат покупки иранской нефти, их ждут не менее суровые санкции. Но такая манера американцев приведет к анархии на мировом рынке нефти», - уверен М.Беляев.
Другие эксперты также предполагают, что Америка просто вытесняет конкурентов с рынка, а санкции для этого служат самым действенным инструментом. Исключение, которое было сделано после введения ограничений в отношении Ирана, лишь подтвердило это правило. США последовательно усиливают свои позиции на мировом рынке нефти — разными способами.
Ну а власти Ирана в ответ грозятся перекрыть Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США. Как передает иранское агентство Mehr, об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.
«По международному праву Ормузский пролив является водным путем, и если нам не разрешат им пользоваться, мы его закроем», - заявил А.Тангсири.
Так что ситуация на Ближнем Востоке обостряется с каждым днем и мир на пороге очень серьезных событий, а может, и потрясений.