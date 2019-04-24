Заур Расулзаде 02:22

Как сообщило посольство США в Грузии, эсминец американских военно-морских сил USS «Росс» на днях вошел в порт Батуми. «Этот визит призван подчеркнуть продолжающееся сотрудничество между США и Грузией», — говорится в сообщении диппредставительства. А капитан корабля Дейв Коулз добавил, что союзники США продолжают играть ключевую роль в поддержании безопасности на европейском театре.

Между тем после задержания Москвой трех украинских судов в Керченском проливе военные корабли США и других стран НАТО стали частыми гостями в Черном море. Впрочем, пожалуй, уже и не гостями, а постояльцами, сделав его акваторию собственной зоной влияния. При этом США призывают РФ спокойно отнестись к присутствию своих кораблей в черноморских водах, уверяя, что это делается лишь для безопасности региона. Однако многие эксперты считают, что существует по меньшей мере три фактора, способных помешать усилению НАТО на Черном море. Во-первых, согласно конвенции Монтрё, нечерноморские страны не имеют права постоянно держать в этой акватории морскую группировку, а такое флотам черноморских партнеров НАТО Болгарии и Румынии до уровня российского Черноморского флота пока далеко. Во-вторых, после аннексии Крымского полуострова Москва превратила его в «непотопляемый авианосец», где размещены противокорабельные, зенитные и баллистические ракетные системы, которые не только закрывают акваторию моря, но и достают и до сухопутных стратегических объектов, в том числе Босфора. И в-третьих, «опасное заигрывание» члена НАТО Турции с Россией также препятствуют планам альянса в Черноморском регионе. А ведь, как утверждает грузинский политолог Гия Нодия, Грузия , которой обещали скорое принятие в НАТО, надеется именно на всестороннее присутствие его военных в регионе.

«Нам жизненно необходим надежный покровитель, который в критический момент не будет довольствоваться только выражением обеспокоенности и возмущения. Можно сказать, что новая холодная война началась с августовской войны – в день вторжения Российской армии на территорию Грузии», - отмечает он. Усиление НАТО в Черном море, уверен он, имеет как политическое, так и военно-стратегическое значение. «Политическое потому, что в Восточной Европе отношение к США более дружественное; стратегическое потому, что в этом случае Америка приближается к тем конфликтным зонам, где ей действительно могут понадобиться войска. Хотя размещение баз в Румынии, о котором недавно договорились Вашингтон и Бухарест, непосредственно не будет влиять на Грузию, но сама по себе эта общая тенденция, конечно, оказывает на нее влияние, поскольку она еще раз подчеркивает, что Грузия находится в том регионе, который представляет предмет непосредственного интереса США», - замечает Нодия. Что же касается угрозы, прозвучавшей из уст российского руководства по поводу «адекватных мер», то политолог считает, что активизация США в Черном море Россия рассматривает как личное оскорбление и потому делает соответствующие громкие заявления.