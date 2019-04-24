Евгений Бай, специально для haqqin.az 02:26

В последнее время в мире все чаще и чаще вспыхивают конфликты, которые ведут к прямому противостоянию России и США. Вчера оно проходило прежде всего в Сирии. Сегодня - в Венесуэле. Но недавно появился еще один фронт - ливийский. Haqqin.az уже писал о полномасштабном наступлении на Триполи Ливийской национальной армии во главе с 75-летним фельдмаршалом Халифой Хафтаром, давним соратником свергнутого и зверски убитого многолетнего правителя Ливии Муаммара Каддафи. Однако взять Триполи с наскока не удалось.

Кто человек Кремля? Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил мировое сообщество, что в этом конфликте Москва не пытается «ставить на кого-то». Однако контакты России с Хафтаром и его эмиссарами, а также периодически публиковавшиеся в западных СМИ сообщения о том, что Россия поставляет оружие армии фельдмаршала, и разная реакция Москвы и стран Запада на наступление на Триполи позволяют предположить, что Ливия может стать новой ареной российско- американского противостояния. Оно уже проявилось 7 апреля при обсуждении ливийской ситуации в Совете безопасности ООН. Как считает российский военный Александр Гольц , "Москва хотела бы захватить богатый нефтью стратегически важный район Северной Африки, позволяющий «проецировать силу» на все Средиземноморье". Не приведет ли эта стратегия к еще большему осложнению отношений с США? Вашингтон объявил о выводе своих военнослужащих из Ливии сразу после начала наступления Хафтара. Тем не менее, Россия и США по отношению к гражданской войне в Ливии на данный момент, очевидно, выглядят как политические противники, а не как союзники. Некоторые итоги Российский исследовательский центр "Проект" утверждает, что российская экспансия в Африке охватывает 39 стран. Основной принцип работы русских на континенте - "Африканским проблемам - африканское решение". Одним из примеров такой рода деятельности стала "операция", проведенная российскими политтехнологами на Мадагаскаре. Как утверждает британская ВВС, эти прокремлевские политтехнологи приезжали на Мадагаскар под видом обычных туристов и предлагали деньги по крайней мере шести кандидатам в президенты государства. В репортаже говорится, что группа россиян прибыла на Мадагаскар в марте 2018 года, за 8 месяцев до президентских выборов. Их внимание привлек бывший премьер Мадагаскара Жан Омер Беризики. Его российские гости интересовались, может ли он поменять традиционно прозападный настрой Мадагаскара. По его словам, ему предлагали около 2 миллионов долларов. На выборах на Мадагаскаре победил бывший временный президент Андри Радзуэлина, который по данным российских СМИ также привлекал внимание гостей из Москвы. Но он отказался отвечать на вопрос ВВС о том, поддерживали ли его русские.

Америка реваншируется в Судане 5 апреля американский журнал Time публикует обширную статью под заголовком "Как Путин создал разношерстную империю тиранов и неудачников". "Россия была надежным другом cуданского лидера Омара аль-Башира, - пишет известный журналист Савик Шустер.- Когда суданский лидер приземлился в Сочи в 2017 году, российский президент Владимир Путин принял его в своей официальной резиденции, и их встречу показывали по государственному телевидению". Но вот прошло всего 6 дней после этой публикации, и все мировые СМИ сообщили о военном перевороте в Судане, в результате которого был свергнут президент Омар аль-Башир, управлявший страной три десятилетия. Внешне реакция Москавы была спокойной.