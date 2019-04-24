Запад понял, что в Азербайджане еще много нефти наш комментарий
Несмотря на неоднократные утверждения haqqin.az о том, что запасы нефти в стране иссякли не настолько, чтобы бить тревогу, многие эксперты продолжают об этом говорить и писать в СМИ. При этом эти люди пытаются обвинять нас в угодничестве правительству и в других грехах. Но события последних дней, думается, положат конец этим бессмысленным нападкам и дискуссиям.
Итак, руководящий комитет по разработке месторождений Азери, Чираг и глубоководной части месторождения Гюнешли (АЧГ), утвердил проект «Центрально-Восточный Азери», который является очередным этапом разработки блока АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря. Проект стоимостью 6 млрд. долларов включает в себя создание новой морской платформы и установку оборудования, предназначенного для переработки до 100 тыс. баррелей нефти в день. Ожидается, что первая добыча в рамках проекта начнется в 2023 году, а всего в его рамках будет произведено до 300 млн. баррелей нефти.
"Центрально-Восточный Азери" – это сложный проект, предусматривающий строительство новой добывающей платформы с соответствующей инфраструктурой, полностью интегрированной с уже действующей системой. В частности, он будет включать жилой блок и платформу для добычи и бурения, которая будет размещена между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери". А также три новые подводные газовые, нефтяные и водопроводные линии и связанную с ними подводную инфраструктуру, интегрированные подводные энергетические (запасные) и телекоммуникационные кабели, связывающие платформы "Восточный Азери" и "Центрально-Восточный Азери".
Отметим, что руководящий комитет по разработке АЧГ является высшим органом консорциума компаний по разработке этого гигантского блока месторождений. В его состав входят акционеры консорциума – компании SOCAR, BP, Chevron, INPEX, Equinor, ExxonMobil, TPAO, ITOCHU и ONGC Videsh. И со дня подписания первого соглашения о разделе продукции («контракта века») в 1994 году руководящий комитет санкционировал инвестиции в разработку АЧГ всего в объеме более 36 млрд. долларов.
А теперь Комитет принял первое крупное инвестиционное решение партнеров АЧГ после 2017 года, когда было подписано соглашение о продлении контракта о разделе продукции до 2049 года. Строительные работы, которые начнутся в этом году и продолжатся до середины 2022 года, будут осуществляться с использованием местных ресурсов. По расчетам оператора проекта – компании ВР, на пике строительных работ будет создано до 8 тыс. рабочих мест. То есть до 8 тыс. азербайджанцев будут обеспечены высокооплачиваемой работой, получат возможность и далее работать в иностранных компаниях и за рубежом.
Чтобы должным образом оценить данное решение руководящего комитета, достаточно привести некоторые комментарии иностранных источников. В частности, исполнительный вице-президент Equinor Торгрим Рейтан заявил, что добавление новой платформы в АЧГ вносит вклад в международную стратегию его компании. А ведь Equinor крупная нефтяная компания, работающая во многих уголках земного шара. Повлиять на ее международную стратегию не так-то просто. К тому же компания сегодня ищет и другие возможности в Азербайджане. В партнерстве с SOCAR она планируют пробурить в конце этого года оценочную скважину на месторождении «Карабах», а после нее приступить к бурению разведочной скважины на блоке «Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара». А по сообщению Wood Mackenzie, Азербайджан теперь станет пятым по величине источником добычи в глобальном портфеле другого нефтяного гиганта - BP, которая и сегодня продолжает свои исследования на каспийском шельфе.
Внесена ясность также в вопрос о намерении ExxonMobil продать 6,79% долю в АЧГ, а Chevron - 9,57% долю в этом проекте и 8,9% долю в проекте основного экспортного трубопровода BTC. В частности, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил о намерении партнеров АЧГ принять участие в тендере на покупку доли компаний ExxonMobil и Chevron в проекте разработки этого блока месторождений. По его словам, SOCAR и партнеры уже приняли решение по данному вопросу. А увеличение доли Госнефтекомпании Азербайджана в АЧГ зависит от цены и коммерческих условий.
Как будет выглядеть долевое участие в проекте АЧГ после продажи доли компаний ExxonMobil и Chevron, сегодня все еще предположить трудно. Но пока оно выглядит следующим образом: доля BP (оператор проекта) составляет 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor (бывший Statoil) - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73%, Itochu - 3,65% ONGCVidesh Ltd. (OVL) - 2,31%. Видимо, в названиях компаний особых изменений не произойдет, так как желающих приобрести эти доли среди самих партнеров достаточно, а они имеют преимущественное право на покупку. И, как полагают партнеры, совместные предложения по выставляемым на продажу долям будут более продуманными.
А интерес к АЧГ по-прежнему остается высоким. Заглядывая в будущее, Ровнаг Абдуллаев ожидает более 3 млрд. баррелей дополнительной добычи нефти с этого блока месторождений. Хотя и половины таких запасов бывает достаточно для широкомасштабных военных действий в других регионах. Но Баку уже доказал, что умеет успешно преодолевать столь сложные задачи. А последнее стратегическое решение руководящего комитета поддерживает возрастающую роль Азербайджана как поставщика энергии для региональных и глобальных рынков…