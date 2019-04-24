Несмотря на неоднократные утверждения haqqin . az о том, что запасы нефти в стране иссякли не настолько, чтобы бить тревогу, многие эксперты продолжают об этом говорить и писать в СМИ. При этом эти люди пытаются обвинять нас в угодничестве правительству и в других грехах. Но события последних дней, думается, положат конец этим бессмысленным нападкам и дискуссиям.

Итак, руководящий комитет по разработке месторождений Азери, Чираг и глубоководной части месторождения Гюнешли (АЧГ), утвердил проект «Центрально-Восточный Азери», который является очередным этапом разработки блока АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря. Проект стоимостью 6 млрд. долларов включает в себя создание новой морской платформы и установку оборудования, предназначенного для переработки до 100 тыс. баррелей нефти в день. Ожидается, что первая добыча в рамках проекта начнется в 2023 году, а всего в его рамках будет произведено до 300 млн. баррелей нефти.

"Центрально-Восточный Азери" – это сложный проект, предусматривающий строительство новой добывающей платформы с соответствующей инфраструктурой, полностью интегрированной с уже действующей системой. В частности, он будет включать жилой блок и платформу для добычи и бурения, которая будет размещена между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери". А также три новые подводные газовые, нефтяные и водопроводные линии и связанную с ними подводную инфраструктуру, интегрированные подводные энергетические (запасные) и телекоммуникационные кабели, связывающие платформы "Восточный Азери" и "Центрально-Восточный Азери".

Отметим, что руководящий комитет по разработке АЧГ является высшим органом консорциума компаний по разработке этого гигантского блока месторождений. В его состав входят акционеры консорциума – компании SOCAR, BP, Chevron, INPEX, Equinor, ExxonMobil, TPAO, ITOCHU и ONGC Videsh. И со дня подписания первого соглашения о разделе продукции («контракта века») в 1994 году руководящий комитет санкционировал инвестиции в разработку АЧГ всего в объеме более 36 млрд. долларов.

А теперь Комитет принял первое крупное инвестиционное решение партнеров АЧГ после 2017 года, когда было подписано соглашение о продлении контракта о разделе продукции до 2049 года. Строительные работы, которые начнутся в этом году и продолжатся до середины 2022 года, будут осуществляться с использованием местных ресурсов. По расчетам оператора проекта – компании ВР, на пике строительных работ будет создано до 8 тыс. рабочих мест. То есть до 8 тыс. азербайджанцев будут обеспечены высокооплачиваемой работой, получат возможность и далее работать в иностранных компаниях и за рубежом.