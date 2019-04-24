А теперь хотят довести семиклассника Мехти Джафарова к нам пришел дедушка подростка
Общественность страны еще не пришла в себя после трагедии покончившей с собой восьмиклассницы Элины Гаджиевой. К сожалению, случаи психологического давления со стороны родителей и преподавателей на детей не так уж редки. Неокрепшая психика подроста не всегда может выдержать условия нашего жесткого мира, и порой это имеет тяжелые последствия. Сейчас такая опасность грозит семикласснику Мехти Джафарову, близкие которого бьют тревогу.
В редакцию haqqin.az обратился дедушка мальчика Закир Гусейнов. Как выяснилось, подросток впал в глубокую депрессию из-за несправедливого решения Федерации дзюдо Азербайджана, не допустившей его на республиканское первенство.
Мехти, по словам его деда, более шести лет занимается единоборством, не раз представлял Азербайджан на различных международных турнирах по дзюдо, становился призером на открытых чемпионах России, Турции, Ирана. Но некоторое время назад из-за семейных проблем он перенес стресс и пропустил несколько тренировок.
Федерация дзюдо во главе с ее руководителем Эльмаром Бабанлы, не сочла нужным разобраться в причинах отсутствия Мехти на тренировках и категорически отказала мальчику в участии в соревнованиях.
«Представляете, спортивные чиновники, когда я попытался объясниться с ними, невзирая на мой почтенный возраст, заявили, что не будут «ломаться перед каким-то пацаном». А в качестве «весомого» довода сообщили, что нынешние состязания и без того поздно заканчиваются из-за большого числа участников…
Что за странное отношение к работе, своим подопечным? Разве теперь в соревнования включают не за конкретные спортивные достижения, а по другому принципу? Ведь мой внук своими результатами уже доказал, что он в спорте не зря, что не посрамит честь страны, за что же его отстранили от турнира?», - растерянно и с горечью говорит З.Гусейнов.
Мехти Джафаров и в общеобразовательной школе учится достаточно успешно. Учителя школы №18, учеником которой он является, им довольны.
«Я так стараюсь, чтобы высоко поднять флаг нашей страны, часто побеждаю, почему же взрослые дяди из Федерации так несправедливо со мной поступают», - едва не рыдает подросток.
З.Гусейнов очень надеется, что президент федерации Ровнаг Абдуллаев, всегда заботившийся о детском спорте, подготовке достойной смены, не останется безучастным к искреннему горю его внука.
Вместе с тем дедушка очень тревожится о состоянии мальчика, для которого отказ участвовать в соревнованиях стал серьезной психологической травмой. «Только недавно мы стали свидетелями, как маленькая девочка, не выдержав психологического давления, бросилась из окна. И сейчас я очень боюсь за своего внука. У меня просто не было другого выхода, кроме как обратиться к руководству Федерации, ее президенту Ровнагу Абдуллаеву, общественности, наконец, через популярный и уважаемый сайт, чтобы разобрались и помогли. Пожалуйста, не дайте произойти непоправимому, ведь даже если мальчик просто заболеет, разуверившись, что в этой жизни есть справедливость, уже большая беда для психики ребенка», - взывает пожилой человек.
Как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент Мехрибан Алиева прикладывают немало усилий для развития детско-юношеского спорта в нашей стране. Занятия спортом детьми и юношами в огромной степени способствуют решению двух важнейших задач государства: оздоровлению молодого поколение и подготовке и спортивного резерва для национальных сборных. И главной базой подготовки молодых спортсменов являются как раз детско-юношеские секции различных федераций и клубов.
Так отчего же некоторые чиновники закрывают дорогу в большой спорт таким талантливым детям, как Мехти? Отчего не задумываются, что не только поступают вопреки социальной политике государства, но и наносят травму не одному Мехти Джафарову, а очень многим мальчишкам, которые тоже мечтают о рекордах? Зачем стараться, бегать на тренировки, задумаются они, если какой-нибудь дядя может практически беспричинно не допустить тебя на соревнования, которые для всех спортсменов – и взрослых, и юных - всегда были возможностью проверить себя, доказать своим тренерам и друзьям по команде, что работал ты не зря, что можешь постоять за честь команды, клуба, страны, наконец.