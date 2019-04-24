Общественность страны еще не пришла в себя после трагедии покончившей с собой восьмиклассницы Элины Гаджиевой. К сожалению, случаи психологического давления со стороны родителей и преподавателей на детей не так уж редки. Неокрепшая психика подроста не всегда может выдержать условия нашего жесткого мира, и порой это имеет тяжелые последствия. Сейчас такая опасность грозит семикласснику Мехти Джафарову, близкие которого бьют тревогу.

В редакцию haqqin.az обратился дедушка мальчика Закир Гусейнов. Как выяснилось, подросток впал в глубокую депрессию из-за несправедливого решения Федерации дзюдо Азербайджана, не допустившей его на республиканское первенство.

Мехти, по словам его деда, более шести лет занимается единоборством, не раз представлял Азербайджан на различных международных турнирах по дзюдо, становился призером на открытых чемпионах России, Турции, Ирана. Но некоторое время назад из-за семейных проблем он перенес стресс и пропустил несколько тренировок.

Федерация дзюдо во главе с ее руководителем Эльмаром Бабанлы, не сочла нужным разобраться в причинах отсутствия Мехти на тренировках и категорически отказала мальчику в участии в соревнованиях.

«Представляете, спортивные чиновники, когда я попытался объясниться с ними, невзирая на мой почтенный возраст, заявили, что не будут «ломаться перед каким-то пацаном». А в качестве «весомого» довода сообщили, что нынешние состязания и без того поздно заканчиваются из-за большого числа участников…

Что за странное отношение к работе, своим подопечным? Разве теперь в соревнования включают не за конкретные спортивные достижения, а по другому принципу? Ведь мой внук своими результатами уже доказал, что он в спорте не зря, что не посрамит честь страны, за что же его отстранили от турнира?», - растерянно и с горечью говорит З.Гусейнов.

Мехти Джафаров и в общеобразовательной школе учится достаточно успешно. Учителя школы №18, учеником которой он является, им довольны.

«Я так стараюсь, чтобы высоко поднять флаг нашей страны, часто побеждаю, почему же взрослые дяди из Федерации так несправедливо со мной поступают», - едва не рыдает подросток.