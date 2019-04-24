На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

Новый взрыв прогремел в четверг утром в районе Пугода примерно в 40 километрах к востоку от столицы Шри-Ланки Коломбо. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал News 1st.

Данные о возможных погибших и пострадавших пока отсутствуют. Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек, 520 пострадали.

Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", которая, однако, до сих пор не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.