Путин встретил своего гостя на площадке перед главным входом в корпус S кампуса Дальневосточного федерального университета.

После церемонии встречи президент РФ и северокорейский лидер начали беседу тет-а-тет, которая длится уже более часа, превысив запланированное время, отмечает РИА Новости.

Беседа лидеров тет-а-тет идёт уже дольше отведённого для неё часа. Впрочем, видимо, Путин и Ким изначально решили не делать увязок со временем. Северокорейский лидер на встречу припозднился почти на полчаса pic.twitter.com/i65Bzkx9IJ

Затем встреча продолжится с участием делегаций двух стран. По информации Кремля, на российско-северокорейские переговоры на высшем уровне отводится около четырех часов.

Закончится встреча приемом, на котором по просьбе северокорейской стороны Ким Чен Ына будут угощать блюдами русской национальной кухни.

По итогам встречи лидеров не будет ни совместных заявлений, ни подписания документов, однако ожидается, что президент РФ выйдет к журналистам, чтобы поделиться впечатлениями от саммита.