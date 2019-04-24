Президент Ильхам Алиев на полях Второй международной конференции «Один пояс, один путь», проходящей в Пекине, встретился с главой компании China National Electric Engineering Джао Ху, а также с председателем корпорации China Poly Group Су Нианша, сообщает АзерТАдж.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев , находящийся в Китае с рабочим визитом с целью участия во Втором международном форуме "Один пояс, один путь", встретился в Пекине с председателем компании Huawei Лян Хуа, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, во время встречи председатель китайской компании Лян Хуа отметил, что успешная деятельность Huawei в Азербайджане продолжается более 15 лет.

В свою очередь президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Huawei в Азербайджане, отметив, что компания является одной из ведущих в мире в области информационно-коммуникационных технологий. Подчеркнув большие перспективы с точки зрения сотрудничества между Азербайджаном и Huawei, глава государства выразил удовлетворение традиционным участием этой компании в выставке Bakutel.