Охранники северокорейского лидера Ким Чен Ына протерли стул, на котором он собирался сидеть во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Видео опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах мужчина в темном костюме полностью протирает салфеткой стул, проходясь по ручкам, ножкам и сидению. Авторы публикации предположили, что салфетка пропитана спиртом и ею дезинфицировали поверхности.

Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Это первый визит северокорейского лидера в Россию.