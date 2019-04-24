На Шри-Ланке все католические церкви останутся закрытыми "до улучшения ситуации с безопасностью" на острове, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя одного из местных храмов.

"По совету служб безопасности мы держим все церкви закрытыми, ... службы не будут проводиться до дальнейшего распоряжения", - приводит агентство его слова.

Отметим, что в день католической Пасхи, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов, в результате которых погибли 359 человек, пострадали более 500. В серии атак были задействованы девять смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки, в ходе расследования задержаны более 60 человек.