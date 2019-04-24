Трамп поддержал наступление Хафтара на Триполи

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с командующим ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром, во время которого дал понять, что Вашингтон одобряет наступление ЛНА на Триполи, сообщает Bloomberg.

По словам неназванных американских чиновников, телефонный разговор Трампа с Хафтаром состоялся 15 апреля, передает ТАСС. Позднее с Хафтаром также беседовал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оставив у него впечатление, что Вашингтон действительно дал «зеленый свет» наступлению ЛНА на Триполи.

Bloomberg отмечает, что эти сведения кардинально противоречат официальной позиции США, изложенной госсекретарем Майклом Помпео, который призвал подразделения ЛНА немедленно прекратить наступление на Триполи.

В свою очередь руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки заявил, что «данные о содержании разговора между Белым домом и фельдмаршалом Халифой Хафтаром неточны», призвав Bloomberg не использовать недостоверную информацию.