Эрдоган позвонил Зеленскому
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил по телефону Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Об этом сообщили в администрации главы турецкого государства, пишет Anadolu.
"Наш президент провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, поздравив его в ходе беседы с успехом на выборах", - говорится в сообщении.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля, и победил Владимир Зеленский, набрав 73,22% голосов.