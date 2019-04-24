Ким Чен Ын рассказал о цели своей встречи с Путиным

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что прибыл в Россию обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования проблем Корейского полуострова, пишет РИА Новости.

"Я прибыл, чтобы лично встретиться с господином Путиным и обменяться с ним мнениями по ситуации на Корейском полуострове, которая в мире вызывает первостепенный интерес, и обсудить пути мирного урегулирования", - сказал Ким Чен Ын.

По его словам, он намерен обменяться мнениями и по "развитию традиционных двусторонних отношений в соответствии с новыми требованиями времени".