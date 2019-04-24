Власти Египта вводят в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца, передает агентство Bloomberg со ссылкой на декрет египетских властей.

В частности, в ряде северных районов Синайского полуострова, граничащих с Израилем и сектором Газа, установлен комендантский час. Причина этого пока не названа.

Агентство отмечает, что ранее Египет уже вводил режим чрезвычайного положения в северной части Синайского полуострова в рамках борьбы против исламских экстремистов.