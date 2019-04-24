В ПКК появился армянский отряд

Террористическая организация YPG/ПКК сформировала в Сирии новую группировку, состоящую из иностранных боевиков, в том числе армянского происхождения, пишет Anadolu.

Отмечается, что группировка названа в честь армянского террориста Нубара Озаняна, участника боевых действий на стороне YPG/ПКК в качестве так называемого ближневосточного командира террористической организации TKP/ML TIKKO (группировка, которая осуществляла убийства, взрывы, а также нападения на силы безопасности в Турции).

Как сообщают местные источники, банда была образована к так называемой «годовщине» вымышленного «геноцида армян».

Новообразованная группировка действует в регионах Сирии, оккупированных YPG/PKK. В ее состав входят около 90 боевиков.