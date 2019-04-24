Зариф: Санкции США негативно повлияют на экономику Ирана
Санкции США окажут негативное влияние на иранскую экономику, но не заставят Тегеран изменить свою политику, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф во время встречи с представителями "Общества Азии" в Нью-Йорке, пишет Интерфакс.
"Нет сомнений, что санкции оказывают давление на нашу экономику и на образ жизни нашего народа", - сказал Зариф, отметив, что "эти санкции окажут негативный эффект на иранскую экономику, но смогут ли они заставить нас отказаться от нашей политики? Ответ будет категоричным: нет".
По словам Зарифа, в администрации США все негативно относятся к Ирану, но у каждого ее представителя свои цели: президент Дональд Трамп хочет "заставить Иран встать на колени, чтобы начать переговоры". В то же время, советник по нацбезопасности Джон Болтон нацелен на "смену режима" и "дезинтеграцию Ирана".
По мнению Зарифа, подход Дж.Болтона импонирует союзникам США, в частности, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману Аль Сауду.