Эльдар Азизов сносит и ресторан экс-депутата

По поручению главы ИВ Баку Эльдара Азизова начиная с декабря прошлого года идет снос многочисленных объектов, которые заполнили парк «Ататюрк», расположенный вблизи станции метро «Гянджлик».

И если раньше в рамках работ по благоустройству парка сносили небольшие объекты, то сейчас очередь дошла и до больших, известных ресторанов. В настоящее время на территории парка сносится ресторан Büllur, принадлежащий экс-депутату Фархаду Гарибову.

Стоит отметить, что практически все рестораны, которые наводнили парк «Ататюрк» принадлежат депутатам и олигархам. Однако не исключено, что на месте снесенных объектов появятся новые.

Напомним, что несколько месяцев назад haqqin.az опубликовал репортаж о работах, проводимых в парке «Ататюрк». Тогда отдыхавшие в парке жители одобрительно относились к сносу коммерческих объектов.