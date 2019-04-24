Nar готов к Гран-при Азербайджана

Так, мобильный оператор завершил сетевое тестирование на территории проведения гонок и определил показатели качества сети с целью предоставления любителям скорости услуг мобильной связи на самом высоком уровне.

Самый молодой мобильный оператор страны – Nar завершил работы, направленные на полное обеспечение местных и иностранных абонентов телекоммуникационными услугами во время гонок Гран-при Азербайджана «Формулы-1», которые пройдут в Баку с 26 по 28 апреля.

Емкость сети на территории гонок и в местах проведения мероприятий максимально оптимизирована. Также обеспечена готовность сети 4G (LTE-A), позволяющая пользоваться интернетом на скорости до 225 мбит/с, благодаря чему абоненты получат доступ к высококачественному и беспрерывному интернету.

На территории Приморского бульвара установлены семь мобильных станций, месторасположение которых было выбрано путем анализа сети и с учетом запросов операционной компании Бакинского городского трека.

Работники Nar будут следить за состоянием сети и оказывать пользователям поддержку на территории проведения гонок в круглосуточном режиме.

Подробную информацию о сети Nar можно получить на странице nar.az.

В случае появления каких-либо вопросов абоненты Nar могут обратиться в клиентскую службу любым удобным для них способом, т.е. позвонив в центр поддержки, воспользовавшись личным кабинетом, социальными сетями, СМС или электронной почтой.