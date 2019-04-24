AzerTelecom и China Telecom подписали стратегический меморандум о взаимопонимании

13:33

Компания AzerTelecom - магистральный интернет-провайдер, связывающий Азербайджан с международной интернет-сетью в рамках программы Azerbaijan Digital HUB, реализуемой для превращения Азербайджана в цифровой центр региона, подписала стратегический меморандум о взаимопонимании с китайской компанией China Telecom, ведущей в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Меморандум был подписан в рамках Второго международного форума "Один пояс, один путь", проходящего в Пекине, в котором также принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. В рамках данного форума состоялась церемония подписания документов между азербайджанскими и китайскими компаниями. Стратегический меморандум о взаимопонимании со стороны AzerTelecom подписал генеральный директор, автор и руководитель программы Azerbaijan Digital HUB Фуад Аллахвердиев, со стороны China Telecom - вице-президент компании Донг Зи Ю.

“Подписание Стратегического меморандума о взаимопонимании между AzerTelecom, признанным на международном уровне телекоммуникационным оператором, реализующим программу Azerbaijan Digital HUB для превращения Азербайджана в цифровой центр, и крупнейшей китайской технологической компанией China Telecom имеет важное значение. Так, этот документ отражает взаимопонимание и сотрудничество между крупными телекоммуникационными компаниями двух стран по созданию телекоммуникационного коридора Азия - Европа (Цифровой Шелковый путь) в рамках программы Digital HUB“, - отметил гендиректор AzerTelecom Фуад Аллахвердиев.