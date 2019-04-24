Путин и Ким Чен Ын обменялись оружием видео; обновлено 15:12

Президент РФ Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын после переговоров и перед приемом во Владивостоке сделали друг другу подарки.

Российский лидер подарил Ким Чен Ыну дорожный чайный сервиз и саблю, а взамен получил меч. Кроме того, по традиции при получении в подарок оружия главы государств обменялись и монетками, передает Интерфакс.

В меню приема вошли традиционные русские блюда и морские деликатесы, в том числе борщ, пельмени из оленины, салат из крабов, спинки трески с соусом из укропа, говядина с запеченными баклажанами, а также вино двух видов. На десерт участники переговоров могли отведать щербет из яблоков в карамели и шоколадный торт.

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину после переговоров во Владивостоке корейский меч. Кадры передачи подарка показал телеканал «Россия-24»

Лидер КНДР отметил, что этот меч «олицетворяет силу, олицетворяет душу - мою и нашего народа, который поддерживает вас».

При этом Путин поблагодарил Ким Чен Ына и в ответ подарил ему монету.

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