Путин впервые прокомментировал выборы в Украине

Результаты президентских выборов в Украине свидетельствуют об абсолютном провале политики Петра Порошенко, считает президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко", - сказал российский лидер журналистам во Владивостоке, где завершились переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Уверен, что новые власти Украины не могут этого не понимать, они прекрасно это понимают, - добавил Путин. - Посмотрим хотя бы на первые шаги избранного президента Украины Владимира Зеленского: понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, - это другое".

По словам российского лидера, отношения Москвы и Киева будут зависеть от политики, которую будет проводить новое руководство Украины.