Синоптики рассказали о погоде на завтра

В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром морось. В столице осадков не ожидается, прогнозируется умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 9-12, днем 16-21 градус тепла, в Баку ночью 10-12, днем воздух прогреется до 21 градуса тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 50-60%, днем 40-50%.

В регионах Азербайджана, в частности некоторых горных и предгорных районах, утром и днем ожидаются грозовые дожди. В предгорных районах возможен град, ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.