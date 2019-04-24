Джозеф Байден объявил об участии в выборах президента США

Об этом он написал в Twitter .

Бывший вице-президент США Джозеф Байден официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году.

Еще до официального выдвижения Байдена аналитики и букмекеры считали, что из всех потенциальных претендентов у него наибольшие шансы выиграть праймериз и стать итоговым кандидатом от Демократической партии.

Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы с 2009 по 2017 год.