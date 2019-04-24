Джозеф Байден объявил об участии в выборах президента США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году.
Об этом он написал в Twitter.
The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3— Joe Biden (@JoeBiden) 25 Nisan 2019
Еще до официального выдвижения Байдена аналитики и букмекеры считали, что из всех потенциальных претендентов у него наибольшие шансы выиграть праймериз и стать итоговым кандидатом от Демократической партии.
Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы с 2009 по 2017 год.