Узбекистан начал борьбу с георгиевскими лентами

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов раскритиковал использование георгиевских лент на праздновании Дня Победы и поручил предотвратить их распространение. Об этом пишет EurAsia Daily со ссылкой на информационно-аналитический портал Узбекистана «Xabar.uz». На сайте первоисточника эта новость больше не доступна.

Чтобы перебить тренд на распространение георгиевских лент, Арипов поручил изготовить и раздать 100 тысяч лент в цветах узбекского флага. Как отмечается, соответствующее распоряжение было отдано во время посвященного празднованию селекторного совещания. Информационная поддержка акции по поручению премьер-министра будет проводиться в Facebook, где пользователи соцсети будут публиковать изображение национального флага.

К этому процессу, считает глава правительства, должны присоединиться публичные личности — певцы, спортсмены, актеры, юмористы. «Это мероприятие неофициальное, поэтому оно должно искренне объединить людей», — приводят его слова СМИ.