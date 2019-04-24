В Турции создали полностью электрический военный броневик видео
Турецкая компания Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi официально представила новую легкую бронированную машину Akrep II с колесной формулой 4х4, которая от своих предшественников отличается полным электроприводом, передает блог bmpd.
Компания не раскрывает детальных характеристик нового бронеэлектромобиля, кроме того, что он имеет полный электрический привод.
Машина имеет то же название, как и ранее разработанный компанией легкий 3,5-тонный бронеавтомобиль Akrep ("Скорпион") на шасси Land Rover Defender, но ничего общего с ним не имеет. Разработчики позиционируют новый электрический броневик как бронированную машину для замены бронеавтомобилей Akrep и Cobra I.
Броневик имеет противоминную защиту и может нести различное вооружение, в зависимости от выполняемых задач.
Боевая масса машины не сообщается, но известно, что она меньше, чем у бронированной машины Otokar Cobra II (до 13 тонн).
Движение броневика обеспечивают электромоторы, расположенные на каждом колесе и питаемые от аккумуляторных батарей.
Машина будет продемонстрирована на открывающейся 30 апреля в Стамбуле оборонно-промышленной выставке IDEF-2019.