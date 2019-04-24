Компания не раскрывает детальных характеристик нового бронеэлектромобиля, кроме того, что он имеет полный электрический привод.

Турецкая компания Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi официально представила новую легкую бронированную машину Akrep II с колесной формулой 4х4, которая от своих предшественников отличается полным электроприводом, передает блог bmpd.

Машина имеет то же название, как и ранее разработанный компанией легкий 3,5-тонный бронеавтомобиль Akrep ("Скорпион") на шасси Land Rover Defender, но ничего общего с ним не имеет. Разработчики позиционируют новый электрический броневик как бронированную машину для замены бронеавтомобилей Akrep и Cobra I.

Броневик имеет противоминную защиту и может нести различное вооружение, в зависимости от выполняемых задач.

Боевая масса машины не сообщается, но известно, что она меньше, чем у бронированной машины Otokar Cobra II (до 13 тонн).

Движение броневика обеспечивают электромоторы, расположенные на каждом колесе и питаемые от аккумуляторных батарей.

Машина будет продемонстрирована на открывающейся 30 апреля в Стамбуле оборонно-промышленной выставке IDEF-2019.