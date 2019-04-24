Инара Рафикгызы 15:06

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-депутата Гусейна Абдуллаева и его матери Зейнаб Абдуллаевой. Задержанный в Турции и экстрадированный в Азербайджан экс-депутат обвиняется в незаконном предпринимательстве, мошенничестве, уклонении от налогов и вымогательстве.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, наряду с Абдуллаевыми перед судом предстали еще семь человек – Хабиб Ибрагимов, Халид Алиев, Намик Бабаев, Интигам Сулейманов, Пярвиз Кязимов, Заур Гулиев и Назим Алиев, среди которых и несколько военнослужащих Государственной пограничной службы. На заседании в качестве свидетеля дала показания Гезаль Байрамалиева, которая сообщила, что Зейнаб Абдуллаева является ее ближайшей родственницей, о чем она заявляла и на следствии. «Меня спрашивали во время следствия, знала ли я, что Зейнаб ездила за границу. И тогда. и сейчас заявляю, что не знала. Была осведомлена лишь о том, что Зейнаб побывала в Джульфе, и то уже через неделю после ее поездки. На следствии мне сказали, что Гусейн Абдуллаев якобы посылал мне крупные суммы денег. Но я и об этом ничего не знаю», - сказала свидетельница. Затем показания дал свидетель Турал Махмудов, который сообщил, что на следствии его допрашивали по поводу компенсаций, которые получил Гусейн Абдуллаев за свои снесенные на «Советской» квартиры. «Я в то время работал юристом в ИВ Ясамальского района. Сейчас не помню точно, но, если не ошибаюсь, на снесенной «Советской» было семь квартир, принадлежащих Абдуллаеву. За каждую из них он, естественно, получил компенсацию», - подтвердил свидетель. Затем в качестве свидетелей выступили сотрудники таможни Наргиз Нуриева, Сусанна Калладжова, Вугар Хуршудов, Асиф Аллахвердиев, Лятиф Мехтиев, Мурад Расулов, Пярвин Шарифов, Мамед Велиев и Фуад Ахмедзаде. Все они утверждают, что не помнят, когда и как бывший сотрудник Государственной пограничной службы обвиняемый Пярвиз Кязимов при проверке паспорта Зейнаб Абдуллаевой обнаружил, что ее фотография вклеена в паспорт ее сестры, и доложил об этом другому сотруднику, ныне тоже обвиняемому Хабибу Ибрагимову. На вопрос, почему Ибрагимов при этом не принял никаких мер, все свидетели заявили, что вообще не были осведомлены об этом инциденте.

Потом слово попросила подсудимая Зейнаб Абдуллаева, заявившая, что СМИ публикуют клеветнические материалы о ней и ее сыне. «Ни мой сын, ни моя дочь не знали, куда я ездила. Что вообще я должна была кому-то объяснять? СМИ сейчас пишут о нас ложь и всякие небылицы. И я очень прошу всех придерживаться объективности», - сказала З. Абдуллаева. Отметим, что, несмотря на многочисленные попытки журналистов добиться разрешения освещать заседания по этому делу, прессу под разными предлогами в зал суда так ни разу и не пустили. Продолжив свою речь, обвиняемая утверждала, что потерпевший Эльнур Мамедов брал в аренду объект, принадлежащий их семье, но плату за нее в дальнейшем вносить отказался. «Мы неоднократно говорили с Мамедовым по этому поводу, но он так и не заплатил. А теперь человек, который нам столько должен, стал потерпевшим! Кто ему, как он заявляет, угрожал? Обвиняют в угрозах только Гусейна, но с Эльнуром говорила и я. Значит и меня должны за это посадить. Или нас обоих выпустить… На Фазаила Агамалы я обиды не держу, а вот на Эльнура Мамедова очень сердита – таких бесчестных людей на всем белом свете еще поискать надо», - возмущалась Абдуллаева. Затем выступили сотрудники Минналогов, которое предъявило Гусейну Абдуллаеву иск, обвиняя его в уклонении от налогов по четырем разным эпизодам. Так, ООО Araz, которым фактически руководил Г.Абдуллаев, не выплатило налоги на сумму в 1 миллион 269 тысяч манатов. ООО Kənan S также задолжало Минналогов одну тысячу 802 маната. «Я не знаю, кому принадлежит ООО Kənan S. Это надуманное обвинение. Что же касается ООО Araz, то вся сумма налогов была им выплачена, просто не была должным образом оформлена. Так что и это обвинение необоснованно», - стал возражать Гусейн Абдуллаев.

Его мать также заявила, что все задолженности по налогам ООО Araz были выплачены в полном объеме. Представитель Минналогов Хаял Ахмедов озвучил обвинения по двум другим фактам уклонения от налогов. По его словам, компания Araz S.A, оформленная на имя Зейнаб Абдуллаевой, не заплатила земельный налог на сумму 171,5 тысячи манатов. Так, в документах на участок Абдуллаевых в поселке Шихово была указана площадь в 4,3 гектара, однако позже выяснилось, что реальная его площадь составляет 13,8 гектара. Таким образом, в период с 2011 по 2107 года должен был быть выплачен земельный налог в сумме 171,5 тысячи манатов. Затем представитель Минналогов указал, что Гусейн Абдуллаев в качестве физического лица уклонялся от налогов на сумму в 22 миллиона 246 тысяч манатов. Также следствие установило, что подсудимый Абдуллаев должен был выплатить в качестве налогов 20% от 110 миллионов манатов, которые он заработал в Азербайджане, однако он этого не сделал. «Пока этот участок был нашим, мы платили все налоги. Однако в 2013 году участок был незаконно захвачен. Сейчас там стоянка большегрузных автомобилей, что можно проверить. Зачем надо было платить налоги за участок, который фактически нам уже не принадлежит? И откуда взялись 13,8 гектара? В официальных документах указано, что площадь участка 4,3 гектара. Все эти клеветнические обвинения начались после 2013 года, когда я попросил политическое убежище в Германии», - уверял Гусейн Абдуллаев. Налоговый чиновник, в свою очередь, отметил, что расследование вело не Минналогов, а следственные органы. «Проверку осуществляли следственные органы, которые затем обратились к нам. Только после этого нас признали истцами по этому делу. Мы здесь на основании экспертизы следственного органа», - сообщил представитель Минналогов. Судья пообещал, что на следующем заседании в качестве свидетелей по данному эпизоду допросят экспертов.