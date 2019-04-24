Израиль предупреждает об угрозе новых терактов на Шри-Ланке

После серии терактов 21 апреля Контртеррористический штаб при Совете национальной безопасности Израиля оценивает ситуацию на Шри-Ланке как крайне опасную.

В разгар иудейского праздника Песах власти Израиля рекомендовали своим гражданам покинуть Шри-Ланку или воздержаться от ее посещения.

Отмечается, что в ближайшее время на острове высока вероятность новых атак, ей присвоен второй уровень террористической опасности (высокая и конкретная угроза).

«В свете осложнения обстановки в сфере безопасности и опасений того, что события не завершены и могут повториться в ближайшем будущем, мы призываем израильтян воздержаться от поездок в эту страну», — говорится в сообщении штаба.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели взрывы в отелях и церквях. По данным полиции, теракты устроили девять террористов-смертников. По последним данным, погибли 359 человек, 520 пострадали. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».