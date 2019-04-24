В рамках мероприятия на территории площадью в один гектар было посажено около 300 саженцев фруктовых деревьев: яблони, груши, сливы, орех и фундук.

ЗАО AzerGold провело сегодня на территории месторождения "Човдар" в Дашекесанском районе очередную акцию посадки деревьев, приуроченную к Международному дню Земли.

Основной целью акции, в которой приняли участие около 100 сотрудников ЗАО, стала поддержка охраны окружающей среды и экологического баланса.

Это уже вторая за апрель акция озеленения, реализованная AzerGold. 17 апреля на месторождении "Човдар" было посажено до 200 саженцев.

Охрана окружающей среды является одним из четырех основных компонентов политики корпоративной социальной ответственности ЗАО AzerGold. В рамках осуществляемых в этом направлении мероприятий по сей день на территории площадью в 17 гектаров посажено более 8 тыс. деревьев и кустарников.