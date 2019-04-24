Bakcell готова к Гран-при Азербайджана

Согласно условиям соглашения, подписанного между Bakcell и операционной компанией Baku City Circuit (BCC), Bakcell поддержит проведение следующих трех гонок "Формулы 1" в Баку. Согласно контракту, трибуна «Бульвар» переименована в трибуну Bakcell и оформлена элементами корпоративного бренда компании. Кроме того, в фан-зоне "Формулы 1" на Бакинском бульваре создана специальная зона Bakcell, где компания проводит различные развлекательные мероприятия для гостей. На протяжении всего гоночного уик-энда компания будет знакомить зрителей Гран-при Азербайджана со своими продуктами и услугами.

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане и провайдер самого скоростного мобильного интернета в стране - компания Bakcell осуществила специальные подготовительные работы по случаю предстоящего Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1".

Кроме того, Bakcell провела специальные конкурсы среди абонентов на своих страницах в соцсетях, подарив победителям более 150 билетов на гонки F1 и развлекательные мероприятия.

Будучи первым официальным партнером гонок Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1", компания Bakcell максимально оптимизировала пропускную способность своих сетей 2G, 3G и 4G в центре Баку, особенно в зонах проведения гонки. Современная сеть LTE-A компании Bakcell, способная обеспечить скорость мобильного интернета до 225 Мбит/с, была приведена в полную готовность на всей территории Баку и Апшеронского полуострова. Чтобы удовлетворить высокие требования по потреблению трафика при использовании мобильных услуг (голосовые услуги и передача данных) во время гонки, Bakcell установила семь самых современных мобильных базовых станций на Приморском бульваре.

Кроме того, специальный персонал Bakcell будет контролировать сеть и другие технические вопросы в круглосуточном режиме. Служба поддержки Bakcell также будет работать в усиленном режиме круглосуточно, чтобы своевременно отвечать на все вопросы гостей страны и местных жителей, связанные с использованием услуг мобильной связи.