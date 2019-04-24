Турция и Азербайджан наладят совместное производство вагонов

Турция и Азербайджан наладят совместное производство товарных вагонов для железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Об этом сказал агентству «Анадолу» министр инфраструктуры и транспорта Турции Мехмет Джахид Турхан. По его словам, производство товарных вагонов для БТК будет налажено в Азербайджане.

По БТК уже курсирует 150 грузовых вагонов производства турецкой компании TÜDEMSAŞ, сказал Турхан. По словам министра, развитая транспортная инфраструктура является необходимым условием для роста грузоперевозок по БТК.

«Железная дорога БТК затрагивает не только экономику трех стран, по территории которых проходит, но и интересы Великобритании, Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Венгрии, Сербии, Болгарии, Казахстана, Туркменистана и Китая», - сказал Турхан.

Будучи составной частью турецкого проекта "Срединный коридор", железная дорога БТК протяженностью 829 километров связывает Баку и Карс.

Министр отметил, что значимость проекта БТК будет ежегодно расти.

«На сегодняшний день товарооборот между Китаем и странами Европы достигает 1,5 миллиарда долларов в сутки. В ближайшие пять-шесть лет этот показатель достигнет двух миллиардов долларов», - сказал Турхан.