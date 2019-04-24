В еще одной школе Баку учитель избил ученика. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az , инцидент произошел в школе №205 Бинагадинского района.

Учительница азербайджанского языка и литературы Севиндж Азимова избила Расула Алиева, 2005 года рождения.

Родители школьника обратились в полицию с жалобой на то, что учительница избила их сына. Педагог сначала выразила недовольство прической ученика и потребовала состричь волосы, а потом ударила его. Учительницу уже допросили сотрудники Управления полиции Бинагадинского района.

«Инцидент произошел два дня назад. Учительница сказала ученику, что нельзя приходить в школу с такими волосами. А сегодня родители ученика пришли в школу. Факт избиения не нашел подтверждения», - сказал в беседе с корреспондентом haqqin.az замдиректора школы Гурбан Мустафаев.