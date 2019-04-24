По словам Мустафаева, если после введения в эксплуатацию в январе 2018 года первой турбины в парке ежемесячно вырабатывалось 200 тысяч кВт/ч электроэнергии, то в настоящее время 20 ветряных турбин работают в полную мощность, а выработка электроэнергии ежемесячно составляет около 9 миллионов кВт/ч. В парке функционирует специальный центр для подготовки кадров по альтернативным и возобновляемым источникам энергии. Общая площадь парка составляет 540 гектаров.

В марте этого года на ветряной электростанции «Ени Яшма» было выработано более 11 млн кВт/ч электроэнергии, сказал Т.Мустафаев, добавив, что этот показатель может меняться в зависимости от погодных условий.

«В настоящее время на «Ени Яшма» эксплуатируется 26 турбин, в будущем их число увеличится. Полученная электроэнергия передается в общую систему. В целом к 2025 году альтернативная энергия составит около 25-30% от общего объема производства электроэнергии в стране. В настоящее время этот показатель составляет 1,7%», - сказал Т. Мустафаев.