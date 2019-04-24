Сыновья олигарха оказались террористами-смертниками

Полиция Шри-Ланки подозревает владельца крупнейшей на острове компании-экспортера специй Мохамеда Юсуфа Ибрагима в пособничестве террористам-смертникам, устроившим взрывы, сообщает CNN.

По данным правоохранительных органов, среди подорвавших себя в церквях и отелях острова были двое сыновей бизнесмена - Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим.

Мохамед Юсуф Ибрагим и другие члены его семьи были задержаны вскоре после атак и помещены под стражу.

21 апреля во время празднования католической Пасхи в нескольких районах Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. По последним данным, в результате атак погибли 359 человек, около 500 получили ранения. Среди жертв — 38 иностранцев. В настоящее время задержаны и заключены под стражу более 70 подозреваемых. К расследованию терактов, по сообщениям СМИ, подключились Интерпол и иностранные правоохранительные органы, в том числе из Великобритании и США.