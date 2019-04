Стартап-туры Azercell в Товузе и Баку

На этот раз стартап-тур, организованный с целью оказания поддержки расширению стартап-движения и реализации инновационных идей граждан, состоялся в Товузском районе. Наряду с участниками из Товузского района, в стартап-туре приняли участие более 100 молодых людей из Газахского, Шамкирского, Геранбойского, Тертерского, Кедабекского, Евлахского и других прилегающих районов.

В информационной части мероприятия участники были проинформированы о концепции, миссии и целях проекта "I2B". Затем состоялся конкурс среди команд, подавших заявку на участие в проекте, были названы победители. Обладателем первого места стал проект Share my goal, второго места - идея ”Умелые руки“, третьего - проект ”Видящие глаза".

Очередной стартап-конкурс, охватывающий вузы, в рамках проекта "I2B" состоялся в Баку. На стартап-марафоне, который был организован в Университете ADA, команды около десяти вузов представили свои проекты. В конкурсе приняли участие студенты Бакинского государственного университета, Азербайджанского технического университета, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Бакинского инженерного университета, Азербайджанского медицинского университета, Западно-Каспийского университета, Университета ADA, Бакинской высшей школы нефти. В течение трех дней перед жюри просмотрело презентации около 50 проектов. Финалистами стали проекты NanoDesal, Сок AntiAge, HealWith, ”Бумеранг“, AgroShare, Plan to plant, Game of war and modern technologies, ”Паллиативная забота“ и ”Хамелеон".