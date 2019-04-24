Стартап-туры Azercell в Товузе и Баку
Продолжаются стартап-туры в рамках проекта “I2B - От идеи к бизнесу” при совместной организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий, общественного объединения “Региональное развитие” Фонда Гейдара Алиева, Фонда молодежи Азербайджана, Программы развития Организации Объединенных Наций, компаний Azercell Telecom и Microsoft.
На этот раз стартап-тур, организованный с целью оказания поддержки расширению стартап-движения и реализации инновационных идей граждан, состоялся в Товузском районе. Наряду с участниками из Товузского района, в стартап-туре приняли участие более 100 молодых людей из Газахского, Шамкирского, Геранбойского, Тертерского, Кедабекского, Евлахского и других прилегающих районов.
В информационной части мероприятия участники были проинформированы о концепции, миссии и целях проекта "I2B". Затем состоялся конкурс среди команд, подавших заявку на участие в проекте, были названы победители. Обладателем первого места стал проект Share my goal, второго места - идея ”Умелые руки“, третьего - проект ”Видящие глаза".
Очередной стартап-конкурс, охватывающий вузы, в рамках проекта "I2B" состоялся в Баку. На стартап-марафоне, который был организован в Университете ADA, команды около десяти вузов представили свои проекты. В конкурсе приняли участие студенты Бакинского государственного университета, Азербайджанского технического университета, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Бакинского инженерного университета, Азербайджанского медицинского университета, Западно-Каспийского университета, Университета ADA, Бакинской высшей школы нефти. В течение трех дней перед жюри просмотрело презентации около 50 проектов. Финалистами стали проекты NanoDesal, Сок AntiAge, HealWith, ”Бумеранг“, AgroShare, Plan to plant, Game of war and modern technologies, ”Паллиативная забота“ и ”Хамелеон".
Отметим, что проекты будут оцениваться жюри по таким критериям, как уникальность идеи, рыночный потенциал, срок прибыльности инвестиций, требуемый срок разработки первоначального сервиса/прототипа, способность команды реализовать идею. В ближайшие дни будут определены победители первых трех мест.
Победившие на этом этапе команды вместе с победителями из 12 регионов получат возможность принять участие в летнем лагере Innocamp, который пройдет в конце августа текущего года. А в октябре в общереспубликанском финале определятся победители первого, второго и третьего мест. Обладателям первых трех мест будут вручены призы от организаторов и партнеров и оказана финансовая поддержка для превращения идей в бизнес. Финалисты и обладатели первого места по каждому региону получат возможность представить свои проекты участникам и инвесторам на 25-й, юбилейной Азербайджанской международной выставке “Телекоммуникации, инновации и высокие технологии” Bakutel 2019, которая состоится в декабре.
Следует отметить, что в прошлом году в восьми регионах, 16 вузах и трех общеобразовательных учреждениях прошли стартап-туры. За семь месяцев в стартап-марафоне приняли участие более двух тысяч участников из отдельных городов и районов республики.