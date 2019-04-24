Для автоспорта, как и для любых других соревнований, проводимых под открытым небом, важное значение имеют погодные условия, в частности, вероятность осадков.

В связи с этим официальный сайт «Формулы-1» опубликовал прогноз погоды в Баку на 26-28 апреля. На все три дня прогноз одинаковый: небольшая облачность, максимально ожидаемая температура – 17 градусов, вероятность дождя – 0 процентов!

О том, что с пятницы по воскресенье дождя в Баку не будет, сообщает и известный американский сайт accuweather.com. А вот российский портал gismeteo.ru допускает, что завтра днем в столице Азербайджана могут быть небольшие осадки.

Что ж, посмотрим, оправдает ли бакинская погода ожидания наших зарубежных гостей.

Сайт «Ф-1» отмечает, что в Баку температура воздуха чуть ниже, нежели в Шанхае, где 14 апреля проходил Гран-при Китая.

Напомним, что гоночный уик-энд начнется завтра в 11:00, когда стартуют свободные заезды у пилотов «Формулы-2». В 15:00 они примут участие в квалификации.

А в 13:00 и 17:00 по бакинскому треку в рамках свободных заездов проедут гонщики «Формулы-1».