Тегеран хочет обменять осужденную британку на иранцев из тюрем США
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил обменять сотрудницу фонда Thomson Reuters британку Назанин Загари-Рэтклифф, находящуюся в иранской тюрьме по обвинению в политическом заговоре с целью свержения действующей власти в Иране, на иранцев, отбывающих тюремное заключение в США, Германии или Австралии, сообщает BBC.
"Давайте пойдем на обмен, - передает слова министра BBC. - Я готов сделать это"&
В 2016 году Загари-Рэтклифф была приговорена в Иране к пяти годам тюрьмы за участие в политическом заговоре. Осенью 2017 года власти страны возбудили в отношении нее новое дело по обвинению в распространении антииранской пропаганды.