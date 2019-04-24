Министр образования уволил директора школы в Сиязане

Министр образования Джейхун Байрамов уволил директора школы-лицея № 6 в городе Сиязан. Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования, по приказу министра директор школы Егяна Алиева была уволена.

Следует отметить, что в январе 2019 года была создана специальная комиссия для расследования жалоб, поданных сотрудниками школы в министерство.

В результате проверок, проведенных представителями комиссии Минообразования, на директора школы Егяну Алиеву и начальника Сиязанского районного отдела образования Рафаэля Гаджиева было наложено дисциплинарное взыскание.