ИГИЛ пытается вернуть Пальмиру

Террористическая организация «Исламское государство», предположительно, планирует вернуть себе контроль над древним городом Пальмира в сирийской провинции Хомс, сообщает ливанское издание Al Masdar News со ссылкой на источник в Сирийской арабской армии.

По словам источника, военные раскрыли планы боевиков по возвращению себе территорий в центральной Сирии, среди которых значится и Пальмира.

Собеседник издания пояснил, что в ИГ знают, что контроль над этим городом выгоден для них, поскольку из-за наличия там исторических объектов действия сирийской и российской авиации в данном районе ограничены.

«Исламское государство» ранее дважды захватывало Пальмиру и ее окрестности, напоминает Al Masdar News.