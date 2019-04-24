Итальянского гонщика «Формулы-1» наказали в Баку

Он вынужден будет потерять 10 позиций на старте гонки по сравнению с итогами квалификации. Этот штраф – за повторную смену блока управления.

Alfa Romeo явно испытывает на старте сезона проблемы с технической стороной своих болидов, сообщает vesti.ru. На машине Джовинацци уже меняли блок управления электроникой, так что тот, который в паддоках поставили на его болид перед стартами в Баку, будет уже третьим в сезоне. При этом правилами предусмотрено, что каждому гонщику разрешено использовать не более двух блоков и каждая следующая замена будет штрафоваться.