На Шри-Ланке заявили о вероятности терактов в мечетях

Власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с чем приняты дополнительные меры безопасности, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на заместителя главного инспектора полиции Шри-Ланки Приянтху Джаякоди.

Ранее, отмечает издание, в соцсетях появились фотографии служебных бумаг, свидетельствующих об угрозе атак на мечети, однако власти не подтверждали подлинность этих документов.

"В связи с новыми возможными терактами усилена безопасность у всех мечетей. Не стоит беспокоиться", - приводит газета слова Джаякоди.

Министр почтовой службы и мусульманских религиозных дел страны Абдул Халим Мохамед Хашим призвал мусульман острова воздержаться от массовых собраний на пятничную молитву.