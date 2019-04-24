Чингиз Абдуллаев: «Я выйду на митинг в защиту Баку»

«Ичеришехер один из символов нашего города, нашего народа. Память, традиции, прошлое и настоящее, история, легенды. Это наше наследие. Повсюду снимки разрушения крепостной стены. Говорят о ресторане. Не хочу выносить преждевременного вердикта, пока все не выяснилось. Но я точно знаю, что все это недопустимо и очень неправильно. Даже если идут реставрационные работы, даже если там не будет ресторана (а говорят снова будет). Но ведь можно не доводить людей до бешенства. Можно через пресс-секретарей или другие информационные службы разъяснить людям, что происходит. Пусть кто-нибудь мне объяснит, почему нужно систематически так унижать людей, не считаясь с их мнениями и желаниями. Сколько можно?», - написал Чингиз Абдуллаев.

«Ещё раз уточняю - этот пост не про стену, которую разрушили. Это пост о глубоком неуважении к людям, живущим в этом городе. И это Мой город. На кладбище в Пиршагах похоронены около сорока моих самых близких родственников. В Баку похоронены мои родители, здесь родились мои дети. Это мой самый любимый город на свете. И если завтра будет митинг в защиту этого города, я первый выйду в его защиту. В этом городе родился наш нынешний Президент. Это и его город. В этом городе родилась и наш первый Вице-Президент. Это и ее город. Это наш город! И если не мы, то кто будет его защищать?», - призвал Чингиз Абдуллаев.