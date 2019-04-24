Стрельба в Москве: есть погибшие

В Москве возле станции метро «Новые Черемушки» в результате стрельбы погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника агентства «Москва», неизвестный начал стрелять из неустановленного оружия, ранил одного человека, а затем покончил с собой. Погиб ли пострадавший, не уточняется. Сообщается, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Интерфакес со ссылкой на источник сообщает, что в результате инцидента погибли два человека. Издание пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным Telegram-канала 112, стрельбу устроили двое приезжих из Еревана, которые «что-то не поделили», и когда «один из них упал замертво», другой покончил с собой.