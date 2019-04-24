США запретили въезд председателю правительства Чечни и его жене

В США председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его жене Сапият Шабазовой запретили въезд на территорию страны, объяснив запрет «нарушением прав человека» со стороны Хучиева, сообщает РИА Новости.

Как отмечает Госдеп, у него есть достоверная информация, что Хучиев принимал участие в пытках. Однако доказательства пока не были предоставлены.

Уточняется, что запрет был введен на основании статьи о бюджете Госдепа на 2019 год. Согласно этой статье, если иностранные чиновники нарушают, по мнению США, права человека, то им отказывается в праве въезда на свою территорию. Кроме того, запрет касается и родных чиновников.