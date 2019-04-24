Порядка 4,2 тысячи человек эвакуировали в четверг из трех торговых центров в Москве после анонимных угроз о минировании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб российской столицы.

"Из торговых центров "Коламбус", "Город" и "Кунцево Плаза" эвакуированы 4,2 тысячи человек, идут проверки", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эти ТЦ находятся на улице Кировоградская, шоссе Энтузиастов и улице Ярцевская соответственно.