Тяжелое ДТП в Сальяне: много пострадавших фото

Отдел информации

Сегодня вечером на трассе Алят – Астара на территории села Нохудлу в Сальянском районе произошло тяжелое ДТП, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, микроавтобус марки FORD-TRANSİT (15 BS 013), направлявшийся из Баку в Ярдымлы, столкнулся на перекрестке с автомобилем Mercedes (90 LZ 187).

В результате столкновения восемь пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в Центральную больницу района.

По факту ДТП начата проверка.

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