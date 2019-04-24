Тяжелое ДТП в Сальяне: много пострадавших фото
Сегодня вечером на трассе Алят – Астара на территории села Нохудлу в Сальянском районе произошло тяжелое ДТП, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, микроавтобус марки FORD-TRANSİT (15 BS 013), направлявшийся из Баку в Ярдымлы, столкнулся на перекрестке с автомобилем Mercedes (90 LZ 187).
В результате столкновения восемь пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в Центральную больницу района.
По факту ДТП начата проверка.