«Азербайджанские пограничники уже три дня как перекрыли монастырь комплекса «Кешикчидаг» (Давид-Гареджи) на грузино-азербайджанской границе и не впускают туда духовных лиц», - заявил архимандрит монастыря Кирион (Ониани), передает «Новости-Грузия».

По его словам, азербайджанские пограничники устанавливают на тропинках вокруг монастыря запрещающие и предупреждающие знаки.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя распространение в грузинских СМИ информации об ограничении доступа в монастырский комплекс «Кешикчидаг», заявила, что Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы.

Абдуллаева напомнила, что монастырский комплекс «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) включает в себя множество историко-архитектурных и религиозных объектов, разбросанных примерно на 25 километров вдоль склонов кряжа, по которому проходит азербайджано-грузинская государственная граница, делящая его на две части.

«Вопрос делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией решается в рамках имеющихся двусторонних форматов на основе существующих в международной практике процедур согласования такого рода вопросов. Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы. Азербайджан готов в самое ближайшее время завершить этот процесс», - сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана.