Анджелина Джоли оставит наследство только одному из шести детей

Американская актриса Анджелина Джоли решила лишить пятерых своих детей наследства и оставить 116 миллионов долларов старшему, 17-летнему Мэддоксу. Об этом сообщает Radar Online.

Артистка планирует передать подростку свою продюсерскую компанию Jolie Pas, которая занималась такими фильмами, как «Лазурный берег» и «Несломленный». Мэддокс уже в 15 лет выступил исполнительным продюсером картины Джоли о коммунистическом режиме красных кхмеров в Камбодже «Сначала они убили моего отца».

Источники портала сообщают, что новость о наследстве рассердила бывшего мужа звезды Брэда Питта, который считает, что бывшая жена пытается задеть его. Отмечается, что только Мэддокс поддержал решение матери о разводе, в то время как 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и десятилетние близнецы Нокс и Вивьен встали на сторону отца.

Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил Мэддокса, однако данная информация не подтвердилась.

Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года. После этого Анджелина Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли.