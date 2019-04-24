Стрельба в центре Москвы: убиты двое азербайджанцев

В шестом часу вечера четверга, 25 апреля, в полицию Москвы поступило сообщение о стрельбе недалеко от метро «Новые Черемушки». На месте происшествия были обнаружены два трупа уроженцев Азербайджана с огнестрельными ранениями, пишет «Комсомольская правда».

Согласно информации, все произошло в сквере в нескольких метрах от подземного перехода. По словам очевидцев, двое мужчин о чем-то громко спорили, после чего один из них достал из кармана пистолет. Сначала мужчина почти в упор выстрелил в жертву, после чего свел счеты с жизнью.

На месте происшествия до сих пор работают криминалисты.

«Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия». Проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», - сообщила изданию Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Личности мужчин уже установлены. Оба - приезжие из Азербайджана. В кармане жертвы обнаружили поддельное журналистское удостоверение на имя Вагифа Гумбатова. Пока информации о погибшем немного. Следователи пытаются установить его родственников.

Имя стрелка Расул Абдуллаев. Преступление он совершил из пистолета системы «Наган». По одной из версий, мотивом могла стать кровная месть.